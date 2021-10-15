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Происшествия
Следователи задержали в Чите 15-летнего парня по подозрению в убийстве девушки
15 октября, 2021 09:07
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Pixabay
В Чите следователи задержали 15-летнего подростка. Специалисты считают, что он имеет отношение к смерти 14-летней девушки, чье тело было найдено в жилом поселке КСК города в признаками насильственной смерти.
Осмотрев труп и место происшествия, сотрудник регионального СК вышли на след подозреваемого. Им оказался подросток, проживающий в данной сельской местности. При допросе он признал свою вину в присутствии адвоката и законного представителя. Против парня возбудили уголовное дело по статье «убийство», передают в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю.
В ряде СМИ сообщают, что причиной конфликта могли стать любовные отношения.
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