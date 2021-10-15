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Происшествия
Студентка МГУ покончила собой из-за угрозы отчисления с биофака
15 октября, 2021 01:07
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livejournal.com
Студентка биологического факультета МГУ выпрыгнула с 14 этажа общежития ДАС. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Об этом сообщает «Первый университетский».
Девушка переживала из-за учебы и была под угрозой отчисления с биофака. Она полетела вниз и приземлилась на перемычке между двумя зданиями - ДАС-1 и ДАС-2.
Это не первый случай, когда девушки выпрыгивают из окон общежития МГУ. В феврале 2021 года выпала из окна «целовальника» (пространство между комнатами в коридоре – прим.) студентка факультета журналистики. Благодаря снежной зиме, девушке удалось выжить. С переломами из сугробов её забрали медики. Она была в сознании.
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