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Происшествия

Ситуация на Чернобыльской АЭС может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии

Артем Денисов
13 мая, 2021 03:07
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 03:07
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стало известно о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской атомной электростанции.

На самом деле, как сообщил доктор технических наук Владимир Кузнецов, подобные процессы на АЭС не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на станции. Как отмечает эксперт, масса в виде расплавов протекала через них, а затем опускалась ниже.

«Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия», — сообщил Кузнецов, сообщает RT.

Ранее журнал Science написал о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. По словам ученых, в одном из помещений станции количество нейтронов увеличилось вдвое за четыре года. По словам химика Нила Хайята, реакции деления в этом участке способны ускориться в прогрессии, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.

Сообщалось, что потенциальную угрозу несет урановая масса, которая была захоронена под защитной конструкцией. Ученые пытаются определить, остановятся ли ядерные реакции самостоятельно, или потребуется принятие срочных мер.

Ранее по теме:  Чернобыльская АЭС: ученые зафиксировали опасные ядерные реакции под изоляционными сооружениями станции
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