Ситуация на Чернобыльской АЭС может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии

Происшествия

Стало известно о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской атомной электростанции.

На самом деле, как сообщил доктор технических наук Владимир Кузнецов, подобные процессы на АЭС не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на станции. Как отмечает эксперт, масса в виде расплавов протекала через них, а затем опускалась ниже.

«Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия», — сообщил Кузнецов, сообщает RT.

Ранее журнал Science написал о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. По словам ученых, в одном из помещений станции количество нейтронов увеличилось вдвое за четыре года. По словам химика Нила Хайята, реакции деления в этом участке способны ускориться в прогрессии, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.

Сообщалось, что потенциальную угрозу несет урановая масса, которая была захоронена под защитной конструкцией. Ученые пытаются определить, остановятся ли ядерные реакции самостоятельно, или потребуется принятие срочных мер.