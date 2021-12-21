Сын московского бизнесмена устроил ДТП с 18 машинами со словами «Наконец-то я стал знаменитым»
На Кутузовском проспекте в Москве по вине одного водителя столкнулись 18 машин, в том числе автомобиль китайского посольства. Массовую аварию устроил 34-летний Павел Середнев - сын московского бизнесмена.
Машина, на котором передвигался мужчина, оформлена на отца - 57-летнего Константина Середнева. Он владеет тремя компаниями.
На машине не числится штрафов. Об этом написал Telegram-канал SHOT.
По его данным, после ДТП мужчина вышел из авто и прокричал: «Наконец-то я стал знаменитым».
Предварительно, мужчина находился в наркотическом опьянении. В аварии пострадали три человека.
21 декабря произошло ДТП с участием машины губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В аварии участвовали пять машин. Глава региона не пострадал. Источник назвал причину попадания в ДТП губернаторской машины.