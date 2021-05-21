Школьница из Челябинска ловким движением руки заставила оцепить гимназию

Происшествия

В Челябинске оцепили гимназию № 23.

Поводом для этого послужил травматический пистолет, который с собой взяла ученица шестого класса. Несовершеннолетняя похвасталась «игрушкой» перед одноклассниками, которые сообщили учителям и вызвали полицию.

Правоохранительные органы оцепили гимназию, однако эвакуировать учеников не стали. Оружие у школьницы забрали. Как сообщили ученики гимназии, ранее девочка поджигала мусорку и дралась с одноклассниками. Они охарактеризовали ее как «слишком активную и непредсказуемую».

Девочка сообщила, что принесла пистолет в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками и сделать фотографии с оружием, сообщает телеканал «360».

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