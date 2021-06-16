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Происшествия
Шесть россиян на машине слетели в овраг в Абхазии
16 июня, 2021 14:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Автомобиль с шестью российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Инцидент произошел 15 июня курортном городе Гагра. Машина слетела в овраг на выезде из гагрского тоннеля. Автомобилемуправляла россиянка, вместе с ней в нем было еще 5 пассажиров.
Прибывшие спасатели оказали россиянам помощь. Двум туристам потребовалась госпитализация, их доставили в Гагрскую больницу, сообщает «РИА Новости».
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