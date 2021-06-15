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Происшествия
Двух российских туристов подстрелили в абхазском ресторане
15 июня, 2021 12:16
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Абхазии местный житель ранил двух туристов из России. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Инцидент произошел в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в городе Пицунда. Между двумя россиянами и местным жителем возник конфликт, в ходе которого гражданин республики расстрелял своих оппонентов из пистолета.
Нападавший прострелил одному россиянину колени и стопу, другому таз и ногу. Пострадавших доставили в больницу.
Стрелявший также был ранен срикошетившим осколком пули. Оказалось, что он уже не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения. Возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».
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