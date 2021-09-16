Шалость старшеклассников в Махачкале привела к госпитализации 16 детей — трое в реанимации
В средней общеобразовательной школе №36 в Махачкале 16 детей отравились неизвестным веществом. Их госпитализировали в больницу, трое сейчас находятся в реанимации.
Установлено, что инцидент произошел в результате шалости старшеклассников. Они распылили в коридоре учреждения неизвестное газовое вещество. В результате, пришлось выводить из здания всех учеников, а также звать на помощь медиков. В настоящее время специалисты проводят генеральную уборку с дезинфекцией, также на место оперативно прибыли полицейские и сотрудники Министерства Образования и науки Дагестана. С пострадавшими детьми будут работать психологи, которых МЧС уже направило в больницу, передает пресс-служба Минобрнауки по региону.
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