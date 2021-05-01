Семьям жертв ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

Происшествия

Семьям погибших в ДТП с автобусом власти Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие в страшной аварии получат по 200 или 400 тысяч в зависимости от тяжести травм, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

«Собрали комиссию по ЧС в связи с ужасной аварией на трассе Лидога - Ванино. Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП», сообщил он.

Ранее сообщалось, что авария с пассажирским автобусом, в результате которой он опрокинулся, произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Лидога-Ванино. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП три человека погибли и десять пострадали, пишет ТАСС.