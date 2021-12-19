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Происшествия
В ГИБДД все «встало»: восстановление затягивается
19 декабря, 2021 10:55
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сегодня, 19 декабря в МВД России объяснили причины сбоя в системе ГИБДД.
Вчера мы сообщали, что в системе работы Госавтоинспекции произошли неполадки, в связи с чем люди пока не могут получать права или регистрировать свой автомобиль.
Стало известно, что регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД заработают только 20 декабря. Причиной сбоя в работе информационных ресурсов МВД РФ стала коммунальная авария в серверных помещениях.
Серверы ГИБДД оказались залиты водой. На данный момент стало ясно, что потребуется больше времени, чем предполагалось ранее. Прием граждан пока невозможен, пишет «РИА Новости».
Выдача прав и регистрация авто отменяется: сбой в информационной системе ГИБДД.
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