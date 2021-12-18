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У блогеров-нарушителей в соцсетях появился новый подписчик – ГИБДД Москвы
18 декабря, 2021 19:49
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
В ГИБДД Москвы займутся изучением блогеров, которые в соцсетях пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник столичного подразделения ведомства Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24».
Теперь у блогеров-нарушителей в подписчиках появилась столичная ГИБДД. Мониторинг их деятельности в соцсетях будет осуществляться в ежедневном режиме.
Каждому размещенному в соцсетях «контенту с нарушением ПДД» будет даваться правовая оценка и приниматься меры административного воздействия, пишет «РИА Новости».
Выдача прав и регистрация авто отменяется: сбой в информационной системе ГИБДД.
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