Сбежавшую из семьи дочь «приближённого» Рамзана Кадырова насильно вывезли в Чечню
Из убежища для жертв домашнего насилия в Дагестане насильно вывезли в Чечню Халимат Тарамову - дочь бывшего министра ЖКХ республики Аюба Тарамова. Девушка добровольно ушла из дома из-за регулярных побоев и угроз.
О том, что силовики задержали Тарамову в шелтере и затем насильно вывезли в Чечню, «Открытым медиа» рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», оператор «Российской ЛГБТ-сети», признан в России иноагентом) Тим Бесцвет.
До этого 6 июня Тарамова опубликовала видео, на котором говорит об уходе из семьи. Она просит не объявлять ее в розыск в связи с угрозой жизни.
Telegram-канал 1ADAT называет отца Тарамовой «приближённым» главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее сообщалось, что российские власти помогли Кадырову скрыть шикарную недвижимость «второй жены».