Рамзану Кадырову «помогли» скрыть шикарную недвижимость «второй жены»
Росреестр скрыл шикарную недвижимость Фатимы Хазуевой - предполагаемой второй жены главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее сообщалось, что она владела дворцом в самом центре Грозного - напротив резиденции главы региона.
Первоначально недвижимость была записана на Хазуеву. В последней выписке Росреестра оказалось, что правообладателем является Российская Федерация. На это обратил внимание «Проект». Он сравнил выписки из Росреестра и указал, что за формулировкой «Российская Федерация» чиновники часто прячут активы.
Издание делает вывод, что Хазуева действительно явлется супругой Кадырова - вряд ли Росреестр стал бы называть «Российской Федерацией» рядовую женщину.
Расследование о женах Кадырова вышло 7 апреля. Сообщалось, что «второй жене» 30 лет, она обеспечена дорогим имуществом.
После выхода расследования о женах Кадырова сайт издания «Проект» подвергся атаке, аккаунт в Instagram получил статус умершего пользователя.