Новости – Происшествия
Происшествия
Россиянин готовил теракт в местах массового скопления москвичей
16 июля, 2021 04:05
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
ФСБ России предотвратило теракт в Москве.
Оперативники задержали россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Злоумышленник хотел совершить теракт в июле.
Сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике мужчины компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению. Кроме того, задержанный переписывался с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
По данному факту расследуется уголовное дело. В ФСБ не стали раскрывать личность задержанного, сообщает ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку