Россиян назвали виновными в уничтожении самолета и убийстве 298 человек. В Гааге озвучили подходящее наказание
Гособвинение на слушаниях по делу о крушении MH17 в Гааге назвало троих россиян и одного украинца виновными в уничтожении самолета малайзийских авиалиний в 2014 году. Прокурор Манон Риддербекс запросил единственное, по его мнению, «подходящее наказание» - пожизненное заключение.
Виновными, в частности, названы бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов. Четвертый обвиняемый - украинец Леонид Харченко, бывший командир подразделения ГРУ ДНР.
«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту», - сказано в обвинительном заключении. Его приводит РИА Новости.
Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Следствие утверждает - самолет поразила ракета «Бук», которая принадлежала курской зенитной бригаде.
Выступавшие в суде адвокаты рассказали о слежке и запугивании. Им была предложена защита. Звучала версия, что за этим стоит Россия. Один из свидетелей крушения скончался - об этом стало известно в сентябре.
Результаты экспертизы останков пилота и помощника показали, что десятки инородных материалов в их телах - это не фрагменты самолета. В теле капитана нашли осколки в форме бабочки, характерные для ракеты «Бук».