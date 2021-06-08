«Это не осколки самолета»: экспертиза останков пилота рейса MH17 указала на взрыв извне
Судья по делу малайзийского Boeing рейса MH17 Хендрик Стинхейс сообщил результаты экспертизы останков пилота. Зачитывая материалы, он заявил, что вскрытие указывает на взрыв извне.
В телах пилота и его помощника нашли «десятки инородных материалов». Нидерландский институт судебной экспертизы установил наличие 11 фрагментов стали - они указывают на взрыв.
«Все говорит о том, что эти части попали в тела извне, это не осколки самолета», - сказано в материалах. Выдержки приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в теле капитана судна нашли осколок в форме бабочки. Это говорит о сходстве фрагментов с ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Напомним, рейс MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли 298 человек. В крушении обвиняют троих россиян и украинца.