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Происшествия
Рейс «Белавиа» Хургада – Минск все же прибыл в аэропорт назначения
2 июня, 2021 15:05
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Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look press
Пассажиры рейса «Белавиа» Хургада - Минск, который минувшей ночью вынужденно приземлился в Краснодаре, наконец прилетели в аэропорт назначения. На борту самолета было 180 пассажиров.
Приземлившись, они рассказали о своем долгом путешествии и ночевке в российском аэропорту. По словам пассажиров, сначала самолет сильно трясло из-за турбулентности. А потом стюардесса сказала, что будет посадка в Краснодаре. В аэропорту почти не спали, потому что не было мест, но накормили и дали воды, сообщает телеграм-канал «TUT.BY».
Позже выяснилось, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе. За пассажирами прибыл резервный борт.
Рейс «Белавиа» Хургада – Минск не прибыл в аэропорт назначения.
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