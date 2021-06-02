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Происшествия
Рейс «Белавиа» Хургада – Минск не прибыл в аэропорт назначения
2 июня, 2021 08:45
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Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look press
Произошло что-то необъяснимое с чартерным рейсом «Белавиа», вылетевшим из Хургады в Минск.
Самолет вылетел из Хургады и должен был приземлиться в аэропорту Минска еще ночью. Однако до сих пор этого не произошло.
Рейс по неизвестным причинам был перенаправлен в аэропорт Краснодара, сообщает «Наша Нiва». Там самолет и пассажиры находятся и сейчас.
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