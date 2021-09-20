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Происшествия
Убивший восемь человек в пермском вузе жив
20 сентября, 2021 12:50
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Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress
18-летний Тимур Бекмансуров, расстрелявший 8 человек и ранивший более 20-ти в Пермском государственном университете, жив. Об этом сообщили в Следственном комитете.
У Бекмансурова ранение грудной клетки, ног, поражение кишечника и печени. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее пресс-служба вуза сообщила о ликвидации стрелка полицейскими.
Напомним, студент, отучившийся в вузе 10 дней, пришел в учреждение 20 сентября и открыл стрельбу из турецкого дробовика. Погибли 8 человек, более 20 пострадали. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы преподаватели отказывались прекратить лекции и закрыть двери. Также стало известно, что Бекмансуров планировал нападение на школу, но в итоге изменил цель.
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