Раскрыты подробности о жизни и семье пермского стрелка
Марат Бекмансуров - отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова - рассказал подробности жизни сына, подзреваемого в массовом убийстве в пермском университете. Выяснилось, что совершеннолетний был увлечен компьютером.
Мужчина описал собственное состояние как шоковое. В разговоре с RT он заявил, что находится в другом городе и ничего конкретного о происшествии сказать не может.
О случившемся ему рассказала мать. Потом мужчина позвонил бывшей жене и расспросил о сыне.
«Она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может», - рассказал Марат Бекмансуров.
Он отметил, что не в курсе, чем обычно занимается сын - с семьей мужчина не живет.
«Сколько я с ним ни общался, он увлечён только компьютером», - поделился Бекмансуров-старший.
Отец Тимура Бекмансурова - военный, он служит по контракту, мать - бухгалтер.
По данным Telegram-канала Life shot, их сын увлекался военными историческими книгами. Юноша приобрел оружие в мае - в том же месяце он расстался с девушкой.
Напомним, 18-летний студент Пермского госуниверситета утром 20 сентября открыл стрельбу в вузе. Погибли 6 человек. Студенты рассказали, что в первые минуты после стрельбы преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.