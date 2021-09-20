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Происшествия
Преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери в первые минуты стрельбы в вузе
20 сентября, 2021 11:10
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Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/globallookpress.
Студенты описали первые минуты после стрельбы в Пермском государственном университете. По их словам, преподаватели продолжали проводить лекции.
Об этом пишет Lenta.ru. Студенты рассказали, что сами закрыли двери и выключили свет, так как преподавателю было все равно.
«Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся», - приводит слова студентки издание.
Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров пришел в университет с оружием и открыл стрельбу. Погибли 8 человек, 20 пострадали.
За полчаса до расстрела студент опубликовал сообщение в соцсети. В нем говорится о планах нападения на вуз.
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