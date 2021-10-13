Прошедший через пытки осужденный рассказал, что пациентов в саратовской ОТБ-1 насиловали под музыку
В Областной туберкулезной больнице (ОТБ-1) саратовского управления ФСИН пытали осужденных под громкую музыку. Они знали: если включили музыку - кого-то пытают.
Об этом рассказал бывший осужденный Алексей Макаров, который дважды в 2020 году прошел пытки. По его словам, оглушительно громкую музыку включали как минимум трижды в неделю.
«Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают», - признался Макаров в беседе с Lenta.ru.
Он подвергся насилию в феврале и апреле. В первый раз у заключенного требовали 50 тыс. рублей: его знакомые перевели деньги, но это не спасло от издевательств. Заключенного избили, над ним надругались.
Второй раз был прощальным. Изнасилование повторилось. Макарова отпустили после того, как поняли - он бесполезен.
Напомним, в начале октября правозащитники рассказали о полученном секретном архиве пыток в российских тюрьмах. В их распоряжении оказались 40 гигабайт видео. Записи дошли до Кремля. Дальше будет разбирательство: начнется проверка подлинности видео.