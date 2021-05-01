Прокуроры назвали причину пожара в Пермском крае

Происшествия

Пожар в Пермском крае, где в огне погибли восемь человек, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает краевая прокуратура.

«По предварительной информации, 01.05.2021 пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме, где проживала малоимущая семья в городе Кудымкар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:33 мск. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение дома и надворных построек.

По факту ЧП прокуратура Пермского края организовала проверку, на место происшествия выехал городской прокурор и представители правоохранительных органов.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети», - сообщили в ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, передает РИА «Новости».