Двое детей и шестеро взрослых: восемь человек погибли в пожаре

Происшествия

Двое детей и шестеро взрослых: восемь человек погибли в смертоносном пожаре в Пермском крае

В Пермском крае в городе Кудымкар в результате страшного пожара в жилом доме погибло восемь человек – двое детей и шестеро взрослых.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций», — сообщили в краевом управлении МЧС.

По данным спасателей пожар произошел в жилом доме, где проживала малоимущая семья. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:33 мск. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение дома и надворных построек. В настоящий момент открытое горение ликвидировано и проводится проливка конструкций. В тушении задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

Следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело, пишет ТАСС.