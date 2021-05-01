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Происшествия

Двое детей и шестеро взрослых: восемь человек погибли в пожаре

Сергей Михневич
1 мая, 2021 09:04
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 09:04
1 мин
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Двое детей и шестеро взрослых: восемь человек погибли в смертоносном пожаре в Пермском крае

В Пермском крае в городе Кудымкар в результате страшного пожара в жилом доме погибло восемь человек – двое детей и шестеро взрослых.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций», — сообщили в краевом управлении МЧС.

По данным спасателей пожар произошел в жилом доме, где проживала малоимущая семья. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:33 мск. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение дома и надворных построек. В настоящий момент открытое горение ликвидировано и проводится проливка конструкций. В тушении задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

Следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело, пишет ТАСС.

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Пермский край
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