Профессор Сыромятников отказался прервать лекцию во время массового расстрела в пермском вузе
Профессор Пермского государственного университета Олег Сыромятников, читавший лекцию по истории русской литературы, продолжал вести занятие, несмотря на стрельбу в вузе. Его не останавливало ни предупреждение матери одной из студенток о ЧП, ни зачитанные учащимися сообщения в соцсетях - занятие смог приостановить только ОМОН.
Спустя четыре минуты после начала занятия в аудиторию зашла родительница, рассказавшая о человеке с оружием в вузе и стрельбе. На ее слова «надо закрываться» профессор выразил недовольство. Преподаватель ответил: «Закрывайтесь».
Через 18 минут студенты зачитали Сыромятникову опубликованные в соцсетях сообщения. На это профессор отреагировал фразой «Ну и что?»
После телефонного разговора, предположительно, с деканом профессор призвал аудиторию продолжать лекцию.
Занятия прервал ОМОН. Об инцидент рассказал портал 59.RU.
В вузе поддержали преподавателя. В университете посчитали, что в стрессовой ситуации важно продолжать рутинное действие, чтобы не подвергаться панике.
20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в пермском вузе. Погибли 6 человек, более 20 пострадали. За полчаса до нападения он опубликовал пост в соцсетях с подробным планом атаки на вуз.