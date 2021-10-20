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Происшествия
Пожар в московском ЖК «Рассказово» поглотил уже 400 кв метров новостройки
20 октября, 2021 14:46
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Telegram-канал «Readovka»
Сотрудники экстренных служб не в силах потушить пожар, вспыхнувший на территории жилого комплекса «Рассказово» в Новой Москве. Площадь возгорания достигла уже 400 квадратных метров новостройки.
К текущему моменту пожарные эвакуировали строителей и пытаются локализовать пожар. Известно, что горят не только объекты ЖК, но и строительные материалы. Как отмечают очевидцы, во всем районе пахнет жженой резиной. Также свидетели инцидента подчеркнули, что сотрудники МЧС борются с огнём уже более получаса, но «положительная динамика тушения» пока не наблюдается, передаёт Telegram-канал «Readovka».
Ранее в Подмосковье случился взрыв на мусорном полигоне, он вскрыл множество проблем.
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