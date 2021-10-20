Комплекс построен с ошибками и незаконно: игнорируемый СМИ взрыв на мусорном полигоне в Подмосковье вскрыл проблемы
Взрыв на мусорном полигоне в подмосковном Рошале был неминуем. Комплекс переработки отходов оказался построен с грубейшими ошибками и незаконно.
Мощный взрыв резервуара с фильтратом произошел 13 октября и игнорировался СМИ. Местные жители рассказали Telegram-каналу Readovka, что строительство было незаконным - размещать свалки в городской черте нельзя.
Чтобы обойти юридические ограничения, пишет источник, полигон лукаво называют комплексом по переработке отходов. Несмотря на то, что он является объектом повышенной опасности, экспертиза проводилась по обычному уровню ответственности.
Более того, грохот от оборудования, вонь и загрязнение почвы портят жизнь местным жителям. Многие планируют эвакуацию из Рошаля.
Также Readovka сообщает, что строитель полигона - компания «Рошальский индустриальный парк» - является полностью муниципальным по документам, но держатель акций - компания «Р.О.С.Т», которая в 2015 году принадлежала бизнесмену Роману Абрамовичу.