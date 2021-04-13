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Происшествия

«Пожар площадью 10 тысяч кв. метров»: названа причина возгорания «Невской мануфактуры»

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 12:55
2 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 12:55
2 мин
vk.com/spb_today
vk.com/spb_today

Крупный пожар, вспыхнувший вчера в Петербурге на Октябрьской набережной, мог быть не случайным. В экстренных службах считают, что «Невская мануфактура» загорелась в результате умышленного поджога.

Исходя из имеющихся данных, специалисты сделали вывод, что, вероятнее всего, огонь взял свое начало из той части здания, где производили резиновые лодки. Показания свидетелей же указывают на то, что очаг возгорания мог находиться в электрощитовой.

Напомним, «Невская мануфактура», находящаяся под охраной государства как памятник культурного наследия, загорелась накануне. Площаль пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Работы по тушению возгорания все еще ведутся, передает ТАСС.

Также известно, что в результате происшествия скончался один пожарный. Сегодня в СМИ появилась информация о задержании гендиректора предприятия и его заместителя по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.

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ТЕГИ
Пожар
Происшествие
Уголовное дело
Поджог
Петербург
Невская мануфактура
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