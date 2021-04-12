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Происшествия
В Петербурге горит построенное в XIX веке здание – огонь распространился на 4000 кв. метров
12 апреля, 2021 14:49
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры, расположенное на Октябрьской набережной. Общая площадь пожара достигла уже четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РФ.
Известно, что огнеборцы не справляются с устреннием возгорания. В настоящий момент к тушению пожара привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 26 единиц техники и 112 человек личного состава.
Один из пожарных скончался, двоих увезла «скорая» с ожогами 50% поверхности тела, передает ТАСС.
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