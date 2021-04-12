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Происшествия

В Петербурге горит построенное в XIX веке здание – огонь распространился на 4000 кв. метров

Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 14:49
1 мин
Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 14:49
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры, расположенное на Октябрьской набережной. Общая площадь пожара достигла уже четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РФ.

Известно, что огнеборцы не справляются с устреннием возгорания. В настоящий момент к тушению пожара привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 26 единиц техники и 112 человек личного состава.

Один из пожарных скончался, двоих увезла «скорая» с ожогами 50% поверхности тела, передает ТАСС.

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Невская мануфактура
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