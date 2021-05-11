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Происшествия
Появились подробности о подростке-стрелке в казанской школе
11 мая, 2021 10:48
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Pixabay
Повились некоторые подробности об устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани. Один из них задержан, второй удерживает в школе 6-7 человек.
Первый нападавший - Ильназ Галявиев. Девятнадцатилетний подросток был одним из учеников.
Он закончил школу 4 года назад. Сейчас - он учащийся колледжа, пишет Baza.
Он принес в здание оружие и начал стрелять по одноклассникам.
Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.
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