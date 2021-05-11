Появились подробности о подростке-стрелке в казанской школе

Происшествия

Повились некоторые подробности об устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани. Один из них задержан, второй удерживает в школе 6-7 человек.

Первый нападавший - Ильназ Галявиев. Девятнадцатилетний подросток был одним из учеников.

Он закончил школу 4 года назад. Сейчас - он учащийся колледжа, пишет Baza.

Он принес в здание оружие и начал стрелять по одноклассникам.

Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.