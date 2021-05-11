Новости – Происшествия
Происшествия
Один класс взорвали: подросток убил убил 8 школьников и учителя в Казани
11 мая, 2021 10:28
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Казани после стрельбы в школе произошел взрыв. На место направлены 20 бригад скорой помощи.
О взрыве написало РИА Новости.
11 мая в казанской гимназии несколько человек зашли в школу и открыли стрельбу.
По данным Telegram-канала Baza, одного из виновников ЧП зовут Ильназ Галявиев. Ему 19 лет.
Подросток убил восемь детей и учительницу.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку