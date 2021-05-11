Один класс взорвали: подросток убил убил 8 школьников и учителя в Казани

Происшествия

В Казани после стрельбы в школе произошел взрыв. На место направлены 20 бригад скорой помощи.

О взрыве написало РИА Новости.

11 мая в казанской гимназии несколько человек зашли в школу и открыли стрельбу.

По данным Telegram-канала Baza, одного из виновников ЧП зовут Ильназ Галявиев. Ему 19 лет.

Подросток убил восемь детей и учительницу.