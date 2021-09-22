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Происшествия
Появились первые кадры обстрелянного более 10 раз автомобиля советника Зеленского
22 сентября, 2021 12:22
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Национальная полиция Украины
Опубликованы кадры с места покушения на Сергея Шефира - первого помощника, одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского. Национальная полиция Украины показала машину, по которой было выпущено более 10 пуль.
Следы видны на передней части автомобиля. В лобовое стекло стрелявшие не попали. Злоумышленники использовали автомат.
Ведутся поиски преступников.
22 сентября на советника Зеленского совершили покушение недалеко от Киева. Сергей Шефир не пострадал - тяжело ранен водитель, он находится в тяжелом состоянии.
Мотивы преступления неизвестны. Президент страны не отреагировал на произошедшее.
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После попытки застрелить первого помощника украинского лидера возможно покушение на Владимира Зеленского?
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