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Происшествия
Появились кадры с места падения вертолета Ми-8
24 июня, 2021 21:58
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vk.com
В интернете появились первые кадры с места падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области.
На снимках виден поднимающийся черный дым. По данным Росгвардии, на борту машины находились три человека, они погибли, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, а вооружения на его борту не было.
Подробности крушения выясняются.
Ранее по теме: В Ленобласти разбился вертолет. Есть погибшие
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