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Происшествия
В Ленобласти разбился вертолет. Есть погибшие
24 июня, 2021 21:51
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Ленинградской области разбился вертолет.
Машина принадлежала Росгвардии. Согласно предварительным данным, погибли три человека, заявил начальник пресс-службы СЗАО Росгвардии Анатолий Фомичев.
Ми-8 принадлежал авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск Росгвардии. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Вооружения на его борту не было. На место крушения выехала комиссия.
О крушении вертолета заявили очевидцы. Они видели, как Ми-8 упал между Красносельским шоссе и дорогой Гатчина — Павловск, сообщает телеканал «360».
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