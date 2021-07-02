После внимания Кремля МВД будет разбираться с нападением на активиста за вопрос Путину
Кремль увидел сообщения о нападении на активиста из Тамбова, задавшего вопрос президенту России Владимиру Путину на прямую линию. Разбираться с инцидентом будет МВД.
Официальный представитель Кремля пообещал «обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле».
Он рассказал, что информацию об угрозах после жалоб президенту анализируют, сообщает РИА Новости. Подобные инциденты «бывали неоднократно».
Песков вспомнил, что Кремль занимался случаями угроз журналистам в начале 2000-х. По его мнению, это неприемлемо. Сами ситуации Песков охарактеризовал как «нелепые».
Накануне стало известно о нападении на активиста, просившего Путина помешать строительству мусорного полигона возле домов. Мужчине нанесли три ножевых ранения.
В июне полиция раскрыла кражу денег у сидевшего рядом с Путиным ветерана. Это произошло на следующий день после внимания Кремля.