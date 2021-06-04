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Происшествия
Кражу денег у сидевшего рядом с Путиным ветерана раскрыли на следующий день после внимания Кремля
4 июня, 2021 14:08
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Схвачены мошенники, которые украли у 96-летнего ветерана Василия Пронина 400 тыс. рублей. Во время Парада Победы участник битвы за Курскую дугу сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.
О задержании изданию Lenta.ru сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.
По данным Telegram-канала 112, работу мошенников координировали из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На последнем параде Пронин сидел рядом с Путиным: в какой-то момент президент даже отвлекся от мероприятия и помог ветерану согреться.
1 июня стало известно, что мошенники украли у него 400 тыс. рублей. Кремль, комментируя ситуацию, выразил надежду, что «подонка найдут».
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