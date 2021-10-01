После убийства студенток в Гае заговорили о снятии моратория на смертную казнь
После убийства студенток в Гае отец одной из погибших девушек потребовал найти преступника и применить смертную казнь. Напомним, подозреваемых в деле до сих пор нет.
Папа убитой студентки сказал Ufa1.ru: «Надо найти его (преступника - прим.) и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?»
Мама другой убитой девушки не верит в случившееся. По ее словам, дочь в скором времени собиралась приехать в Башкирию. Накануне убийства она была в хорошем настроении, ни на что не жаловалась.
«Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные», — заверила женщина. Ее слова приводит телеканал «360».
Родители объяснили, что дети поехали учиться в Гай, так как там были бюджетные места. Девушки втроем снимали квартиру - аренду оплачивали родители.
Напомним, 30 сентября в Гае на месте тушения пожара нашли тела двух девушек, труп третьей лежал во дворе. Тела были изрезаны кухонным ножом. Возможным убийцей называли молодого человека одной из жертв. Но эта информация не подтвердилась.