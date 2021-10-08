После смерти 17 человек из-за алкоголя Минздрав пытается спасти оренбуржцев СМСкой
Министерство здравоохранения Оренбургской области пытается спасти граждан, еще не успевших купить суррогатный алкоголь. Напомним, после употребления поддельной продукции в регионе скончались уже 17 человек, еще 16 находятся в реанимации.
По словам главы ведомства Галины Зольниковой, 8 октября во всех населенных пунктах Восточного Оренбуржья проходят массовые подворовые обходы «с целью предупреждения населения о недопустимости употребления контрафактной продукции». Но если в деревнях можно оперативно пройтись по домам местных жителей, то в городе эта задача кажется невыполнимой. В связи с этим правительство приняло решение оповестить граждан по телефону - начата СМС-рассылка. Кроме того, на улицах раздают листовки и брошюры.
Известно, что дело о массовом отравлении оренбуржцев уже поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает Telegram-канал Readovka.