«Помогите!»: в Татарстане неизвестный мужчина удерживает пенсионерку в заложниках
В городе Зеленодольск в Татарстане местные жители получили «весточку с неба». Пенсионерка скинула прохожим из окна своего дома записку, в которой сказано, что её удерживают в заложниках.
60-летняя женщина находится в одной из квартир в доме, расположенном на улице Гоголя, 55. Утром 20 октября она бросила на улицу листок, в котором сказано, что некий Андрей держит её взаперти уже две недели, не пускает домой и постоянно поднимает на неё руку.
«Помогите вызвать полицию! У меня всё лицо в синяках, всё тело болит. Помогите!», - говорится в записке.
Прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков «скорой», передает Telegram-канал Mash Iptash.
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