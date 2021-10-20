«Хотела оставить след в истории»: подозреваемая в убийстве 9-летней в Вологде признала вину
Ульяна Ланская призналась в убийстве 9-летней девочки Сони Жаворонковой в Вологде. Она пояснила на допросе, что страдает неизлечимой болезнью, и таким образом захотела оставить свой «след в истории».
Подозреваемая находится сейчас в Вологде в изоляторе временного содержания. Ланская почти отошла от передозировки снотворными лекарствами и способна изъясняться. Она рассказала сотрудникам Следственного комитета, что у всей её семьи рак крови. И поскольку в скором времени она все равно умрет, одна на тот свет отправляться Ланская не захотела, поэтому и решила убить девочку. Она призналась, что много раз ударила Соню ножом в своем доме, передает Telegram-канал «SHOT».
Следователи намерены предъявить ей обвинение в ближайшее время по статье «убийство малолетнего». Ланской грозит лишение свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное заключение. СК ходатайствует об аресте подозреваемой, назначена психиатрическая экспертиза.