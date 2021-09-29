Покончил с собой перед заступлением в наряд: появилась официальная версия смерти второго солдата на Урале
В Минобороны России прокомментировали смерть второго за 48 часов солдата в свердловской воинской части. Официальная версия гласит: срочник покончил с собой перед заступлением в наряд.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что командование Екатеринбургского гарнизона начало проверку вместе с полицией. Причины смерти солдата и обстоятельства трагедии в воинской части, дислоцированной в Свердловской области, выясняются. Об этом пишет Lenta.ru.
Суицид в части № 93401 произошел 29 сентября. Скончался 19-летний срочник, призванный из Пензенской области. Источник в военных кругах сообщил, что он был поваром. Связаны ли две смерти, он не уточнил.
История оказалась резонансной потому, что днем ранее был найден мертвым солдат из той же самой части Иван Катлинских. Согласно официальной версии, он отклонился от маршрута во время учений и заблудился в лесу. Тело обнаружили в нескольких метрах от линии электропередач.