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Происшествия
Показали необычные развлечения российских солдат с наркотиками и избиением сослуживцев
8 октября, 2021 16:51
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Military Space Academy Zamir Usmanov/Global Look Press
В сеть попали жесткие кадры с развлечением солдат в Дагестане. В программе военнослужащих - наркотики и избиение сослуживцев.
Жертву побоев зовут Ислам. Его обидчики - Исмаил и Шамиль.
Как пишет Telegram-канал Baza, Ислама избили, потому что он «кинул пацанов». От него требуют 20 тыс. рублей и телефон. На смартфоне могло остаться видео с белым порошком.
Ранее сообщалось о задержании военного с наркотиками в воинской части в Нижнем Тагиле, где за 48 часов умерли два призывника.
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