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Происшествия
Пограничники Киргизии захватили таджикскую погранзаставу
29 апреля, 2021 16:43
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MOD Russia/Twitter.com/Global Look press
Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, одна из которых загорелась в результате минометного огня.
В ответ киргизские пограничники захватили таджикскую заставу.
По всей границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии.
На границе Таджикистана и Киргизии идет интенсивная перестрелка.
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