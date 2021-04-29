Пограничники Киргизии захватили таджикскую погранзаставу

Происшествия

Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, одна из которых загорелась в результате минометного огня.

В ответ киргизские пограничники захватили таджикскую заставу.

По всей границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии.

На границе Таджикистана и Киргизии идет интенсивная перестрелка.