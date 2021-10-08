Под Воронежем школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком — пострадали шестеро детей
В поселке Таловая в Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком. Пострадали семь человек, шесть из которых дети.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 октября около половины восьмого утра. Водитель автобуса, двигаясь по улице Чапаева, повернул на Советскую улицу, и почему-то при совершении маневра проигнорировал движущийся навстречу автопогрузчик. Транспортные средства столкнулись.
В результате аварии шесть школьников в возрасте от 7 до 14 лет получили травмы, также пострадал учительница, сопровождавшая детей. По ее словам, никто не получил серьезных увечий. Полицейские разбираются в случившемся, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о происшествии в Оренбургской области, где скончались 17 человек после покупки алкоголя.