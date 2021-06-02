Под Вологдой пострадали пять детей от взрыва газового баллона. Возбуждено дело
В Вологодской области газовый баллон стал причиной возбуждения уголовного дела — из-за него пострадали пять подростков.
Инцидент случился накануне в восемь часов вечера возле деревни Бильнево, что в Сокольском районе. Несовершеннолетние получили термические ожоги на территории заброшенного строения. После чего дети добрались до города Сокол и рассказали о происшествии местной жительнице, а она, в свою очередь, вызвала «скорую».
«Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы», — рассказали в пресс-службе регионального СКР.
Известно, что дом полностью сгорел. На месте инцидента сотрудники следственного комитета нашли поврежденный газовый баллон. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», говорится в сообщении СК. Предварительная причина взрыва баллона — детская шалость.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске чуть не сгорели заживо 50 человек.