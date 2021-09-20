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Происшествия
Петербургского водителя-драчуна отправили в СИЗО
20 сентября, 2021 15:05
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Mash
Отстраненного за хамское отношение к женщине-пенсионерке азербайджанского водителя соцтакси Бахмана Кулиева отправили в СИЗО до 14 октября 2021 года. На мужчину заведены три уголовных дела – побои, хулиганство и оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, сообщает пресс-слуба судов Санкт-Петербурга.
15 сентября 2021 года пациентка поликлиники на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге вызвала социальное такси. Прибывший водитель начал на неё кричать за медлительность. В обиженную женщину, которая покинула салон, на прощание водитель плюнул.
За этот инцидент на следующий день СК завел сразу два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также дело о хулиганстве.
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