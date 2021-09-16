Два дела завели на ударившего пенсионерку таксиста
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудило два уголовных дела в отношении водителя социального такси в Санкт-Петербурге, который унизил и побил пассажирку. Это была женщина 1950-го года рождения, инвалид. Таксиста отстранили от работы.
После похода в поликлинику на Кавалергардской улице женщина вызвала социальное такси. По словам очевидцев, таксист начал повысил на неё голос, когда она подошла к автомобилю. Предположительно, водителя раздражало, что женщина медленно ходит. Потом, по словам свидетелей, он продолжил кричать, когда женщина села в салон. Женщина обиделась и вышла из машины, после чего таксист в неё и ударил.
На таксиста завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также следствие намерено забрать у МВД возбужденное в отношении таксиста дело о хулиганстве.