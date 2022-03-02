Первые гробы пришли в Россию: в регионах прошли первые похороны погибших в Украине солдат РФ
В российские регионы начали привозить гробы с погибшими из-за ввода войск в Украину. Первого и второго марта прощания прошли в Краснодарском крае, Татарстане, Брянской области.
1 марта в краснодарском селе им. Горького простились с 31-летним капитаном Александром Лысенко. У него остались жена и двое детей.
На следующий день, 2 марта, Краснодарский край простился еще с двумя погибшими при военных действиях в Украине – братьями Василием и Александром Муренькими. Оба погибли в первый день ввода войск на украинскую территорию.
Также 2 марта прошли похороны 30-летнего Ильнура Сибгатуллина в Татарстане. Тело солдата в этот же день было доставлено спецбортом из Ростова-на-Дону.
Прощание прошло в Брянской области, где похоронили старшего лейтенанта Евгения Бушуева. По данным местных СМИ, молодой человек собирался жениться этим летом.
Ранее Минобороны РФ впервые публично озвучило численность погибших из-за ввода войск в Украину. Только официально за семь неполных дней боевых действий на территории чужого государства Россия потеряла почти 500 солдат.