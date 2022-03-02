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Политика
Почти 500 трупов за 6 дней: Минобороны впервые официально заявило о численности погибших российских солдат
2 марта, 2022 20:28
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К вечеру 2 марта погибло 498 российских солдат, переброшенных в Украину для военных действий. Об этом заявило Минобороны, впервые сообщив о численности погибших.
Также ведомство сообщило о раненых. Таких военнослужащих РФ насчитывается 1597 человек.
В Минобороны заверили, что семьям всех убитых и получивших ранения предоставляется вся необходимая помощь.
До этого момента, Минобороны РФ признавало наличие погибших в Украине лишь однажды, при этом численность жертв не называлась.
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