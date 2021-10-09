Отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье: число жертв достигло 29
Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Всего пострадало 54 человека. Однако число летальных исходов увеличивается среди тех, кто был доставлен в больницы и находился в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 26 умерших. Состояние остальных оценивается от средней степени тяжести до крайне тяжелого.
В результате следственных действий была установлена причастность к массовому отравлению новых фигурантов. В настоящее время следователями задержаны девять подозреваемых. Из них четыре человека заключены под стражу, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Число погибших из-за суррогатного алкоголя под Оренбургом продолжает увеличиваться.